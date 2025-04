Questione svincolo Ikea a che punto siamo?

siamo. Non si può ancora cantare vittoria ma certamente qualcosa si è mosso. Il comune di Afragola, ha dato sessanta giorni di tempo ad Ikea Retail Italia per adempiere alla costruzione dello svincolo autostradale. La decisione, è stata assunta il giorno 22 di Aprile scorso, dopo varie. Napolitoday.it - Questione svincolo Ikea, a che punto siamo? Leggi su Napolitoday.it Forse ci. Non si può ancora cantare vittoria ma certamente qualcosa si è mosso. Il comune di Afragola, ha dato sessanta giorni di tempo adRetail Italia per adempiere alla costruzione delloautostradale. La decisione, è stata assunta il giorno 22 di Aprile scorso, dopo varie.

