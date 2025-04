Funerali Papa Francesco boom di ascolti e record con il 70% di share sulle reti generaliste

Papa Francesco ha monopolizzato gli ascolti tv della mattina del 26 aprile. Con quasi il 70% di share solo considerando le tv generaliste che hanno seguito la diretta monstre con lunghissimi speciali da Piazza San Pietro, raccontando passo dopo passo l’arrivo dei leader del mondo, la liturgia funebre e poi la traslazione dalla Basilica di San Pietro a Santa Maria Maggiore, dov’è stato sepolto il Pontefice. Ecco tutti i numeri e le curiosità.Funerali DI Papa Francesco, TUTTI I DATI DEGLI ascolti TV – A fare il pieno di ascolti è stato lo Speciale a cura del Tg1, condotto da Laura Chimenti, in onda dalle 8:22 alle 13:30. In totale, è stato seguito da 4.576.000 spettatori, con il 43.4% di share. Su Rai2, la diretta ha totalizzato appena 108mila spettatori, con l’1% di share (il Comitato del telegiornale di Rai2 aveva per altro polemizzato sulla messa in onda, parlando di “doppioni destinati a cannibalizzarsi”) mentre lo speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici ha sfiorato il 18% di share con 1. Ilfattoquotidiano.it - Funerali Papa Francesco, boom di ascolti e record con il 70% di share sulle reti generaliste Leggi su Ilfattoquotidiano.it Come ampiamente previsto, anzi scontato, il funerale diha monopolizzato glitv della mattina del 26 aprile. Con quasi il 70% disolo considerando le tvche hanno seguito la diretta monstre con lunghissimi speciali da Piazza San Pietro, raccontando passo dopo passo l’arrivo dei leader del mondo, la liturgia funebre e poi la traslazione dalla Basilica di San Pietro a Santa Maria Maggiore, dov’è stato sepolto il Pontefice. Ecco tutti i numeri e le curiosità.DI, TUTTI I DATI DEGLITV – A fare il pieno diè stato lo Speciale a cura del Tg1, condotto da Laura Chimenti, in onda dalle 8:22 alle 13:30. In totale, è stato seguito da 4.576.000 spettatori, con il 43.4% di. Su Rai2, la diretta ha totalizzato appena 108mila spettatori, con l’1% di(il Comitato del telegiornale di Rai2 aveva per altro polemizzato sulla messa in onda, parlando di “doppioni destinati a cannibalizzarsi”) mentre lo speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici ha sfiorato il 18% dicon 1.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali Papa Francesco, boom di ascolti e record con il 70% di share sulle reti generaliste; Ascolti tv ieri sabato 26 aprile chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco; Ascolti Tv ieri 26 aprile: Amici batte Vespa, 4.5 milioni per i funerali del Papa; Ascolti Tv: Amici surclassa Vespa. Boom Tg1 con i funerali di Papa Francesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascolti tv ieri sabato 26 aprile chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco - Ascolti tv ieri sabato 27 aprile 2025 con la sfida all'Auditel tra Amici e lo Speciale Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco. 🔗virgilio.it

Ascolti Tv ieri 26 aprile: Amici batte Vespa, 4.5 milioni per i funerali del Papa - Gli ascolti tv della giornata di ieri 26 aprile segnati dalla scomparsa di Papa Francesco, ma la sera vince sempre Amici. 🔗libero.it

Papa Francesco, dall'annuncio della morte ai funerali: sei giorni tra selfie e lacrime e quella foto storica che lo avrebbe reso felice - “La Chiesa al centro del villaggio”, recita un proverbio francese, e Roma al centro del mondo. Nel giorno della messa esequiale per Papa Francesco, morto la mattina del 21 aprile ... 🔗leggo.it