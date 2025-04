A che serve che Meloni si dichiari antifascista se la sua azione di governo non lo è?

azione, ma la linea politica del suo esecutivo è ormai piuttosto esplicita e in inquietante continuità con il passato. Leggi su Fanpage.it La leader di Fratelli d'Italia fatica a celebrare con spontanea sincerità la festa della Liber, ma la linea politica del suo esecutivo è ormai piuttosto esplicita e in inquietante continuità con il passato.

Cosa riportano altre fonti

"Giudicate voi", "Si dichiari antifascista". Lo scontro Meloni-Schlein su Ventotene - Rivolgendosi alle opposizioni, il presidente del Consiglio ha sostenuto di non aver chiara la loro l'idea di Europa, perché "nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest'Aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene 🔗ilgiornale.it

Schlein: ‘Meloni si dichiari antifascista, non lo ha mai fatto’ - “Quando Meloni è in difficoltà cerca di fare la vittima. E’ una tecnica. Si assuma le sue responsabilità. Quello che è accaduto ieri è molto grave. Meloni dovrebbe rispetto a quegli antifascisti che hanno contribuito a costruire la nostra democrazia e stiamo ancora aspettando che si dichiari antifascista, cosa che Meloni non dice mai”. Lo... 🔗imolaoggi.it

La non antifascista Meloni ha delle ragioni su Ue e Manifesto di Ventotene, mi spiace ammetterlo - Il problema è che questa volta – e mi dispiace molto ammetterlo – ha qualche ragione anche la non antifascista Giorgia Meloni, e non solo sul Manifesto di Ventotene – che proclamava (in maniera contraddittoria) una rivoluzione socialista violenta e perfino la dittatura di un solo partito per instaurare una federazione democratica europea – ma soprattutto sul fatto che il mito della federazione europea non è realizzabile, e se lo fosse non sarebbe democratico. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

A che serve che Meloni si dichiari antifascista se la sua azione di governo non lo è?; Chi non è antifascista è sempre un fascista; Scurati riaccende la polemica sul 25 aprile, il graffio a Meloni: Non mi illudo che si dichiari antifascista; Giudicate voi, Si dichiari antifascista. Lo scontro Meloni-Schlein su Ventotene. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A che serve che Meloni si dichiari antifascista se la sua azione di governo non lo è? - La leader di Fratelli d'Italia fatica a celebrare con spontanea sincerità la festa della Liberazione, ma la linea politica del suo esecutivo è ormai ... 🔗fanpage.it

Chi non è antifascista è sempre un fascista - Ottant’anni dopo quel 25 aprile del 1945, i principi fondanti su cui è stata costruita la nostra impalcatura istituzionale sono in pericolo. La direzione esplicita che hanno intrapreso Meloni, Salvini ... 🔗editorialedomani.it

Scurati riaccende la polemica sul 25 aprile, il graffio a Meloni: "Non mi illudo che si dichiari antifascista" - Lo scrittore Antonio Scurati ha lanciato una frecciatina alla premier Giorgia Meloni, che secondo lui anche quest'anno non si dichiarerà antifascista. 🔗virgilio.it