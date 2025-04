Leonardo Titone morto a 14 anni per una caduta dal tetto la mamma | Voglio tenergli la mano un' ultima volta La lettera della sorella

anni, Leonardo Titone, morto ieri dopo essere caduto dall'altezza di 10 metri in un vecchio stabile a Mazara del Vallo (Trapani), era già stato in quell'edificio e. Leggo.it - Leonardo Titone morto a 14 anni per una caduta dal tetto, la mamma: «Voglio tenergli la mano un'ultima volta». La lettera della sorella Leggi su Leggo.it Il ragazzo di 14ieri dopo essere caduto dall'altezza di 10 metri in un vecchio stabile a Mazara del Vallo (Trapani), era già stato in quell'edificio e.

