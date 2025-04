Flick non si arrende | Il Triplete una possibilità per il Barcellona!

Barcellona ha battuto il Real Madrid in rimonta vincendo con il risultato di 3-2 e conquistando così la Copa del Rey. Hansi Flick, l'allenatore, non si arrende per il Triplete e manda un messaggio all'Inter dalla conferenza stampa.CONFERENZA STAMPA – Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha detto questo dopo il successo in Copa del Rey. L'Inter attende e oggi affronta la Roma: «Sono contento per la mia squadra e per il grande lavoro che hanno fatto i giocatori. È stato assolutamente incredibile il modo in cui hanno combattuto, come sono riusciti a rimontare. Sono molto orgoglioso della mia squadra. Vincere un titolo in una partita come il Clasico contro il Real Madrid è sempre speciale. Sono contento per i miei giocatori e per i 26.000 tifosi del Barcellona che erano sugli spalti, hanno meritato questo titolo.

