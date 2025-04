Btp a 10 anni nuova asta il 29 aprile | i dettagli dell’emissione

In un comunicato alla stampa il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato le date dell'emissione e del collocamento di due diversi tipi di Btp e di un Ccteu tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2025. Si tratta di titoli di Stato a medio o lungo termine, di durata tra i 5 e i 10 anni.La novità tra questi titoli di Stato è il Btp a 10 anni che verrà emesso il 2 maggio. Il Ministero ha reso note anche le cedole e i tassi annualizzati di questi titoli, tutti in corso di emissione, e con scadenze che partono dal 2030. Il meccanismo di collocamento scelto è quello dell'asta marginale.Il nuovo Btp a 10 anniIl Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'emissione di un nuovo Btp a 10 anni, con codice Isin ancora da attribuire. Sarà reso disponibile per la prima volta il 2 maggio 2025, insieme alla quinta emissione del Btp a 5 anni e alla nona dell'Ccteu a 7 anni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha ufficializzato il ritorno del BTP Italia, con una nuova emissione prevista dal 27 al 30 maggio 2025. Questo titolo di Stato, pensato per i risparmiatori italiani, rappresenta una delle soluzioni più interessanti per proteggere il capitale dall'inflazione, con caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a chi desidera un investimento sicuro e con rendimento legato all'aumento dei prezzi al consumo

