Il Mangiabottoni non è solo un vino ma un modo per creare rapporti sinceri con i ragazzi emarginati Marinella Camerani racconta il suo nuovo inizio

ragazzi della cooperativa Aias L'Officina. Prossimo step? Un laboratorio occupazionale permanente Gamberorosso.it - “Il Mangiabottoni non è solo un vino, ma un modo per creare rapporti sinceri con i ragazzi emarginati”. Marinella Camerani racconta il suo nuovo inizio Leggi su Gamberorosso.it La vignaiola veneta ha aperto le porte dell'azienda aidella cooperativa Aias L'Officina. Prossimo step? Un laboratorio occupazionale permanente

