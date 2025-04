A San Pietro migliaia di fedeli Francesco ci abbraccia dal cielo

Francesco è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia". Così il cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato, nell'omelia della messa del secondo giorno dei Novendiali. "Ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell'altro, senza l'attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita", ha aggiunto. "Fratelli e sorelle, proprio nella domenica della misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato Papa Francesco. Questo ricordo è particolarmente vivo tra i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano, molti dei quali sono qui presenti, e che vorrei ringraziare per il servizio che svolgono quotidianamente. Agi.it - A San Pietro migliaia di fedeli. "Francesco ci abbraccia dal cielo" Leggi su Agi.it AGI - "Papaè stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia". Così il cardinaleParolin, già Segretario di Stato, nell'omelia della messa del secondo giorno dei Novendiali. "Ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell'altro, senza l'attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita", ha aggiunto. "Fratelli e sorelle, proprio nella domenica della misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato Papa. Questo ricordo è particolarmente vivo tra i dipendenti e idella Città del Vaticano, molti dei quali sono qui presenti, e che vorrei ringraziare per il servizio che svolgono quotidianamente.

Se ne parla anche su altri siti

La salma di Papa Francesco è a San Pietro: aspersa e incensata. Ora l'omaggio dei fedeli, migliaia in coda per l'accesso in basilica - I funerali saranno sabato alle 10, il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice partirà tra il 5 e il 10 maggio 🔗xml2.corriere.it

La salma di Papa Francesco è a San Pietro: aspersa e incensata, a terra senza catafalco. Ora l'omaggio dei fedeli, migliaia in piazza - I funerali saranno sabato alle 10, il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice partirà tra il 5 e il 10 maggio 🔗xml2.corriere.it

La salma di Papa Francesco è a San Pietro: aspersa e incensata, a terra senza catafalco. Ha attraversato la piazza tra migliaia di fedeli - I funerali saranno sabato alle 10, il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice partirà tra il 5 e il 10 maggio 🔗xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Dalle 7 di questa mattina visitabile la tomba di Papa Francesco. Alle 16 arriveranno i Cardinali; Funerali Francesco, il timelapse dei fedeli in Piazza San Pietro; Video. San Pietro, migliaia di fedeli in fila per salutare Papa Francesco; Afflusso costante ai funerali del Papa, migliaia di fedeli sono già a San Pietro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Addio Papa Francesco, i funerali a San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell'alba - Migliaia di fedeli a San Pietro Tutto pronto per l'ultimo saluta a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell'alba, varchi aperti intorno ... 🔗msn.com

I funerali del Papa: 150mila persone a San Pietro. Già migliaia di fedeli sul percorso del corteo. Incontro fra Trump e Zelensky - La Liturgia Esequiale è concelebrata dai Cardinali e dai Patriarchi delle Chiese Orientali. Presiede la Concelebrazione il Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. Al termine ... 🔗ilfattoquotidiano.it

L'addio a Papa Francesco, migliaia di fedeli in piazza San Pietro. Trump: "Vedrò Meloni". - AGI - Un'unica, lunghissima, coda si snoda lungo via della Conciliazione. A un'ora dal funerale del Santo Padre, l'afflusso dei fedeli a San Pietro è già consistente e ai varchi delle vie laterali - a ... 🔗msn.com