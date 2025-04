Tutelare il diritto alla vita nel congresso Fidas l’intesa con i giovani avvocati

congresso nazionale Fidas, la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, che si snoda tra Lecce e Gallipoli (dove si celebrerà la 42esima Giornata del donatore) con un fitto programma di incontri per promuovere la cultura della donazione. Lecceprima.it - “Tutelare il diritto alla vita”, nel congresso Fidas l’intesa con i giovani avvocati Leggi su Lecceprima.it LECCEGALLIPOLI - Prosegue la tre giorni del 63°nazionale, la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, che si snoda tra Lecce e Gallipoli (dove si celebrerà la 42esima Giornata del donatore) con un fitto programma di incontri per promuovere la cultura della donazione.

Su questo argomento da altre fonti

“Tutelare il diritto alla vita”, nel congresso Fidas l’intesa con i giovani avvocati - LECCE/GALLIPOLI - Prosegue la tre giorni del 63° congresso nazionale Fidas, la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, che si snoda tra Lecce e Gallipoli (dove si celebrerà la 42esima Giornata del donatore) con un fitto programma di incontri per promuovere la cultura della donazione... 🔗lecceprima.it

Pd, assemblea aperta sulla sanità. Croci: "Salute diritto da tutelare dai tagli della destra" - Il coordinamento provinciale del Partito Democratico traccia un bilancio dell'assemblea aperta che si è svolta il 14 aprile sul tema della sanità. "Lunedì 14 aprile si è svolta un’importante assemblea aperta, promossa dal Partito Democratico provinciale con la collaborazione del gruppo... 🔗arezzonotizie.it

Non per maleducazione, ma solo per rivendicare il diritto di dividere la vita pubblica da quella privata: perché Scarlett Johansson dice no ai selfie con i fan - Siamo tutti avvisati: non dobbiamo mai chiedere a Scarlett Johansson di farsi un selfie con noi nel suo tempo libero. La risposta potrebbe proprio non piacerci. L’attrice ha spiegato perché non dice mai di sì a richieste come questa. A meno che non siano per un incontro professionale. Per il resto, è un punto fermo del suo modo di vivere la celebrità. 🔗amica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Tutelare il diritto alla vita”, nel congresso Fidas l’intesa con i giovani avvocati; 'Tutelare il diritto alla vita', nel congresso Fidas l'intesa con i giovani avvocati; Città del Messico abroga i regimi di tutela delle persone con disabilità e adotta un modello decisionale supportato; Alla Casa Bianca l’agenda pro-life della Marcia per la Vita. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Tutelare il diritto alla vita”, nel congresso Fidas l’intesa con i giovani avvocati - Prosegue la tre giorni nel Salento per l’appuntamento nazionale della federazione de donatori di sangue che ha sottoscritto un protocollo d’intesa anche con Aiga. Domani raduno e corteo per le vie di ... 🔗lecceprima.it

Diritto alla vita - In che modo le leggi italiane tutelano il diritto alla vita e all'integrità fisica? Le leggi italiane tutelano il diritto alla vita e all'integrità fisica incentivando la donazione di sangue ... 🔗skuola.net

Diritto alla vita - Il comma 1 dell’articolo 2 recita: "Il diritto alla vita di ogni persona è protetto ... La Corte ha indicato che l'obbligo positivo degli Stati e dei loro funzionari di tutelare la vita esige misure ... 🔗coe.int