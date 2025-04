LIVE Moto3 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Rueda aumenta il ritmo Pini resta ottavo

LIVE Moto3, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Guido Pini per stupire - Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Spagna della Moto3. Il quinto appuntamento del Mondiale andrà in scena sul circuito di Jerez, con partenza prevista alle ore 11.00. Gara importante per capire meglio chi potrebbe vincere il titolo 2025, succedendo nell’albo d’oro ad David Alonso. La pole position è stata ieri ottenuta da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che sembra essere il principale favorito per la gara di casa. 🔗oasport.it

LIVE Moto3, GP Spagna 2025 in DIRETTA: pochi minuti al giro di formazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 10.43 Semaforo verde previsto per le ore 11.00. 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Spagna della Moto3. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Spagna della Moto3. Il quinto appuntamento del Mondiale andrà in scena sul circuito di Jerez, con partenza prevista alle ore 11. 🔗oasport.it

LIVE Moto3, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Rueda subito in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -15 Kelso passa anche Carpe, ora è terzo. -16 Chiude il gruppo degli 8 in testa Guido Pini. -16 Kelso guadagna la quarta posizione. -16 Carpe si riavvicina al duo in testa. -17 Piqueras si mette in scia di Rueda. -18 Yamanaka sorpassa Carpe che scivola in quarta posizione. -18 Cade Riccardo Rossi! Guido Pini rimonta fino alla nona posizione. 🔗oasport.it

