Mesagne celebra la memoria | presentazione del libro che racconta storie di soldati mesagnesi

Mesagne - In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, lunedì 28 aprile alle ore 18, nell’auditorium del Castello di Mesagne, si terrà la presentazione del nuovo volume pubblicato dall’Istituto culturale “Storia e Territorio”: Papaveri rossi nella memoria –. Brindisireport.it - Mesagne celebra la memoria: presentazione del libro che racconta storie di soldati mesagnesi Leggi su Brindisireport.it - In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, lunedì 28 aprile alle ore 18, nell’auditorium del Castello di, si terrà ladel nuovo volume pubblicato dall’Istituto culturale “Storia e Territorio”: Papaveri rossi nella–.

Monza celebra l'80° Anniversario della Liberazione con un mese di eventi, memoria e musica - Ad aprile Monza si veste di memoria e riflessione per celebrare l'80° Anniversario della Liberazione.

Salerno celebra la Liberazione tra memoria, musica e partecipazione studentesca - Venerdì 25 aprile 2025 si svolgerà la tradizionale cerimonia coordinata dalla Prefettura di Salerno in occasione dell'80^ anniversario della "Liberazione"

