MotoGp orari oggi gara Spagna Jerez | dove vederla in diretta tv streaming e differita Sky Now e TV8

MotoGp. oggi, domenica 27 aprile, si corre il Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez.Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint va a caccia di un'altra doppietta. L'otto volte campione del mondo, che ha iniziato alla grandissima. Today.it - MotoGp, orari oggi gara Spagna Jerez: dove vederla in diretta tv, streaming e differita (Sky, Now e TV8) Leggi su Today.it Quinto appuntamento stagionale, primo in Europa per la, domenica 27 aprile, si corre il Gran Premio disul tracciato di.Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint va a caccia di un'altra doppietta. L'otto volte campione del mondo, che ha iniziato alla grandissima.

