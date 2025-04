Cristina Scuccia ex suora oggi cantante | In questi giorni ho sentito nostalgia degli abiti anche se sono sempre nostalgica di quel periodo Ad attrarmi non è il convento ma Gesù

La cantante, che partecipò e vinse The Voice of Italy 2014 quando era ancora Suor Cristina, ha raccontato i retroscena della sua vocazione musicale in un'intervista ad Adnkronos: «Ho partecipato a The Voice grazie a Papa Francesco»

"Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della produzione, ho accettato"

Cristina Scuccia: “Io suora-cantante a The Voice grazie a Papa Francesco” - (Adnkronos) – "Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della […] 🔗periodicodaily.com

