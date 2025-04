Due comunità in cerca di sindaco | cinque aspiranti in corsa tra Corsano e Taviano

CORSANO/TAVIANO - Due posti da sindaco vacanti, cinque aspiranti in corsa: la partita delle amministrative per le comunità di Corsano e Taviano entra nel vivo con la deposizione delle liste ufficiali che si affronteranno nella campagna elettorale con voto domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Due comunità in cerca di sindaco: cinque aspiranti in corsa tra Corsano e Taviano - CORSANO/TAVIANO - Due posti da sindaco vacanti, cinque aspiranti in corsa: la partita delle amministrative per le comunità di Corsano e Taviano entra nel vivo con la deposizione delle liste ufficiali che si affronteranno nella campagna elettorale con voto domenica 25 e lunedì 26 maggio. A... 🔗lecceprima.it

