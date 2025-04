“Russia in posizione vincente che si arrivi o meno all’accordo” | parla Suslov consigliere di Putin

Suslov. "No a cessate il fuoco incondizionato, prima l’accordo per demilitarizzare l’Ucraina". Niente "stivali occidentali sul terreno", nemmeno a difesa della pace. Compromesso possibile sui territori occupati. E se il negoziato salta, "per la Russia si apre lo scenario migliore". Leggi su Fanpage.it "Non rinunceremo ai nostri obiettivi in cambio del riconoscimento Usa della Crimea", dice a Fanpage.it Dmitry. "No a cessate il fuoco incondizionato, prima l’accordo per demilitarizzare l’Ucraina". Niente "stivali occidentali sul terreno", nema difesa della pace. Compromesso possibile sui territori occupati. E se il negoziato salta, "per la Russia si apre lo scenario migliore".

“Russia in posizione vincente, che si arrivi o meno all’accordo”: parla Suslov, consigliere di Putin - "Non rinunceremo ai nostri obiettivi in cambio del riconoscimento Usa della Crimea", dice a Fanpage.it Dmitry Suslov. "No a cessate il fuoco incondizionato, prima l’accordo per demilitarizzare l’Ucraina". Niente "stivali occidentali sul terreno", nemmeno a difesa della pace. Compromesso possibile sui territori occupati. E se il negoziato salta, "per la Russia si apre lo scenario migliore". 🔗fanpage.it

