Enac | Per i funerali del Papa accolti in aeroporto 120 delegazioni da 94 Paesi e tutto liscio Nessuno come noi

delegazioni provenienti da 94 Paesi arrivate a Roma in occasione delle esequie di Papa Francesco e transitate dal cerimoniale di Stato Enac dell’aeroporto di Roma Fiumicino nelle giornate del 24 e il 25 aprile, per un totale di oltre 500 delegati. Lo comunica l’Ente nazionale per l’aviazione civile in una nota. Il personale del cerimoniale di Stato gestito da Enac ha garantito l’accoglienza dei delegati tra cui, in particolare: 21 tra capi di Stato e membri di famiglie reali; nove primi ministri; otto capi religiosi; 21 ministri degli Esteri; cinque cardinali. Inoltre oltre 100 delegazioni in rappresentanza di 70 Paesi, per un totale stimato di oltre 300 delegati, sono ripartite dallo scalo di Roma Fiumicino, tutte passando per il cerimoniale di Stato Enac. L’Enac, con un proprio team coordinato dal direttore generale Fabio Nicolai, attivo nell’ambito del dipartimento della Protezione Civile e della Prefettura di Roma, attraverso uno stretto coordinamento con l’Ufficio voli di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’Enav e con l’Aeronautica militare che ha messo a disposizione sia l’aeroporto di Pratica di Mare sia la parte militare dello scalo di Ciampino, è riuscito a programmare la gestione del gran numero di aeromobili in transito sui tre aeroporti della Capitale, senza determinare disservizi al normale traffico aereo. Leggi su Ildenaro.it Sono state oltre 120 leprovenienti da 94arrivate a Roma in occasione delle esequie diFrancesco e transitate dal cerimoniale di Statodell’di Roma Fiumicino nelle giornate del 24 e il 25 aprile, per un totale di oltre 500 delegati. Lo comunica l’Ente nazionale per l’aviazione civile in una nota. Il personale del cerimoniale di Stato gestito daha garantito l’accoglienza dei delegati tra cui, in particolare: 21 tra capi di Stato e membri di famiglie reali; nove primi ministri; otto capi religiosi; 21 ministri degli Esteri; cinque cardinali. Inoltre oltre 100in rappresentanza di 70, per un totale stimato di oltre 300 delegati, sono ripartite dallo scalo di Roma Fiumicino, tutte passando per il cerimoniale di Stato. L’, con un proprio team coordinato dal direttore generale Fabio Nicolai, attivo nell’ambito del dipartimento della Protezione Civile e della Prefettura di Roma, attraverso uno stretto coordinamento con l’Ufficio voli di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’Enav e con l’Aeronautica militare che ha messo a disposizione sia l’di Pratica di Mare sia la parte militare dello scalo di Ciampino, è riuscito a programmare la gestione del gran numero di aeromobili in transito sui tre aeroporti della Capitale, senza determinare disservizi al normale traffico aereo.

