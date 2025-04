Giubileo | Santa Sede in 200mila a evento Adolescenti

200mila fedeli”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Lapresse.it - Giubileo: Santa Sede, in 200mila a evento Adolescenti Leggi su Lapresse.it Città del Vaticano (Vaticano), 27 apr. (LaPresse) – “Secondo le competenti autorità, nell’area di piazza San Pietro sono presenti circafedeli”. Lo fa sapere la sala stampa della

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, "il quadro resta complesso": cosa non spiega l'ultimo aggiornamento della Santa Sede - La Santa Sede ha aggiornato nella serata di martedì 11 marzo sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice rimane in condizioni stabili con "lievi miglioramenti in un quadro complesso". Il comunicato conferma che Francesco ha proseguito la terapia farmacologica e che nella giornata odierna ha ricevuto la somministrazione di ossigeno con i naselli ad alto flusso. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco, Santa Sede: “Continua terapia. Piccola festa con sanitari per celebrare il Pontificato” - Piccola festa per Papa Francesco in ospedale questo pomeriggio al Gemelli. Come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede il personale del nosocomio romano ha organizzato un piccolo momento con una torta con le candeline per il Pontefice che oggi celebra 12 anni dall’elezione al Soglio Pontificio. Nel pomeriggio, inoltre, il Papa ha seguito gli esercizi spirituali in collegamento, ha pregato e meditato. 🔗lapresse.it

Papa, Santa Sede “La notte è trascorsa bene”. Rosari tutte le sere a San Pietro - ROMA (ITALPRESS) – “La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito”. Lo rende noto la sala stampa vaticana. “Da questa sera, i Cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, oggi, sarà presieduta da Sua Eminenza il Card. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Giubileo: Santa Sede, in 200mila a evento Adolescenti - LaPresse; Giubileo degli adolescenti, oltre 2mila ragazzi padovani a Roma: una notte all'addiaccio in un sottopasso per; PAPA FRANCESCO: SERVICE AQUILANO AI FUNERALI, A SOCIETA' AGORA' DEI DE AMICIS ANCHE EVENTI GIUBILEO; Roma blindata per i funerali del Papa: il piano di sicurezza, tiratori scelti e bazooka antidrone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fisichella: "Nell'ultima settimana oltre 200mila pellegrini" - I dati dell'ultima settimana dicono che oltre 200mila pellegrini hanno attraversato ... Pro-Prefetto per la Evangelizzazione e delegato della Santa sede per il Giubileo, intervenendo in ... 🔗msn.com

Giubileo, la Santa Sede firma il patto con Airbnb: “Pellegrini anche in periferia” - L’Anno Santo attirerà circa 30-35 milioni di pellegrini ... pur restando connessi allo spirito del Giubileo. Verranno evidenziati itinerari religiosi e storici, i Cammini giubilari dentro ... 🔗affaritaliani.it

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte ... 🔗msn.com