Ricci Inter da Torino sganciano la bomba | ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro

Ricci Inter, da Torino adesso arrivano preziose novità sul giocatore granata, ecco arrivare le ultime notizie sull’obiettivo nerazzurroRicci Inter è l’ultima voce di calciomercato e – questa mattina in edicola – sembrerebbero arrivare novità importanti sul giocatore. Non tanto sul fronte nerazzurro (il big del Torino piace a Marotta come al Milan), quanto su quello granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il big in estate verrà ceduto. Ergo, ecco che il club piemontese avrebbe già scelto Tessmann come sostituto. Un breve passaggio:Ricci Inter – «Non è un titolare inamovibile, in somma, anche se nelle ultime partite sta trovando un po’ di spazio in più. Vanoli, considerando che Ricci sarà ceduto, lo vede bene al fianco di Casadei: secondo lui formerebbero una bella coppia. Internews24.com - Ricci Inter, da Torino sganciano la bomba: ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro Leggi su Internews24.com , daadesso arrivano preziosesul giocatore granata,arrivare le ultime notizievoce di calciomercato e – questa mattina in edicola – sembrerebbero arrivareimportanti sul giocatore. Non tanto sul fronte(il big delpiace a Marotta come al Milan), quanto su quello granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il big in estate verrà ceduto. Ergo,che il club piemontese avrebbe già scelto Tessmann come sostituto. Un breve passaggio:– «Non è un titolare inamovibile, in somma, anche se nelle ultime partite sta trovando un po’ di spazio in più. Vanoli, considerando chesarà ceduto, lo vede bene al fianco di Casadei: secondo lui formerebbero una bella coppia.

