DIRETTA Serie A Como-Genoa e Venezia-Milan | Formazioni Ufficiali LIVE

Serie A apre oggi con due giorni di ritardo dopo i rinvii decisi per i funerali di Papa Francesco e per il decesso del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita. La giornata si apre alle 12.30, eccezionalmente con due partite in contemporanea: Como-Genoa e Venezia-Milan.DIRETTA Serie A, Como-Genoa e Venezia-Milan: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itReduce dall'inebriante vittoria per 3-0 contro l'Inter e dalla conquista della finale di Coppa Italia, la squadra allenata da Sergio Conceiçao ha davvero poco da chiedere a questo scorcio finale di campionato e fa visita ad un club che, invece, ha bisogno di punti di vitale importanza nella corsa salvezza. Eusebio Di Francesco ritrova Fila in attacco, dopo la squalifica scontata nel pareggio di Empoli.

