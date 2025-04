Tra una settimana scadrà la sospensione di Jannik Sinner Il n 1 al mondo scalpita

settimana al termine della sospensione di Jannik Sinner, che ha giocato il suo ultimo match ufficiale lo scorso 26 gennaio in occasione della finale degli Australian Open vinta contro Alexander Zverev. I tre mesi di stop imposti dalla WADA (tramite un accordo con i legali del tennista azzurro) per la vicenda Clostebol termineranno domenica 4 maggio alle ore 23:59, quindi il numero 1 al mondo potrà tornare in campo a partire dal 5 maggio.Il rientro del 23enne altoatesino avverrà sulla terra battuta del Foro Italico, in uno dei tornei più prestigiosi e importanti della stagione. Roma rappresenterà soprattutto un test agonistico fondamentale per Sinner in vista del Roland Garros, secondo Major dell'anno che si terrà a Parigi dal 25 maggio all'8 giugno. Il nativo di San Candido sfrutterà dunque gli Internazionali d'Italia per riprendere il ritmo partita, cercando nel frattempo di fare più strada possibile per macinare punti pesanti in chiave ranking e per regalare un sogno al pubblico italiano presente in loco.

