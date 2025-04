La mia vita è finita con te Grave lutto per Roberto Saviano l’annuncio pieno di dolore

Roberto Saviano ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento molto intimo e doloroso della sua vita. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto di sé bambino, stretto tra le braccia di una donna che, ha raccontato, è stata per lui una figura fondamentale, capace di accompagnarlo nei primi passi della vita con dolcezza e dedizione. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di affetto e solidarietà da parte di chi ha voluto far sentire la propria vicinanza all’autore in un momento così delicato.Solo nel cuore del lungo messaggio, Saviano ha svelato il motivo di tanto dolore: è venuta a mancare sua zia Silvana, da tutti conosciuta come Lalla. La donna, come raccontato dallo scrittore, non era solo una presenza familiare, ma una vera e propria seconda madre per lui e suo fratello. Leggi su Caffeinamagazine.it ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento molto intimo e doloroso della sua. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto di sé bambino, stretto tra le braccia di una donna che, ha raccontato, è stata per lui una figura fondamentale, capace di accompagnarlo nei primi passi dellacon dolcezza e dedizione. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di affetto e solidarietà da parte di chi ha voluto far sentire la propria vicinanza all’autore in un momento così delicato.Solo nel cuore del lungo messaggio,ha svelato il motivo di tanto: è venuta a mancare sua zia Silvana, da tutti conosciuta come Lalla. La donna, come raccontato dallo scrittore, non era solo una presenza familiare, ma una vera e propria seconda madre per lui e suo fratello.

