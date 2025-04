Festa della Liberazione a San Leo proseguono gli appuntamenti dedicati alla Liberazione

della fine della Seconda Guerra Mondiale, organizza per l’anno 2025 una serie di eventi. Il primo di questi si terrà il 29 aprile alle ore 11 presso il Teatro del Palazzo Mediceo in piazza Dante Alighieri nella Città di San Leo. Ad. Riminitoday.it - Festa della Liberazione, a San Leo proseguono gli appuntamenti dedicati alla Liberazione Leggi su Riminitoday.it Il Comune di San Leo, in occasione dell’ottantesimo anniversariofineSeconda Guerra Mondiale, organizza per l’anno 2025 una serie di eventi. Il primo di questi si terrà il 29 aprile alle ore 11 presso il Teatro del Palazzo Mediceo in piazza Dante Alighieri nella Città di San Leo. Ad.

Approfondimenti da altre fonti

Festa della Liberazione, a San Leo proseguono gli appuntamenti dedicati alla Liberazione - Il Comune di San Leo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, organizza per l’anno 2025 una serie di eventi. Il primo di questi si terrà il 29 aprile alle ore 11 presso il Teatro del Palazzo Mediceo in piazza Dante Alighieri nella Città di San Leo. Ad... 🔗riminitoday.it

Ottantesima Festa della Liberazione e ottantunesimo anniversario dell’eccidio di Santa Lucia, le celebrazioni a San Giovanni Valdarno - Arezzo, 18 aprile 2025 – Ottantesima Festa della Liberazione e ottantunesimo anniversario dell’eccidio di Santa Lucia, le celebrazioni a San Giovanni Valdarno Giovedì 24 aprile alle 10 il sindaco di San Giovanni Valdarno si troverà con il sindaco di Cavriglia e con il presidente dell’Anpi Valdarno al Cippo di Santa Lucia per ricordare il brutale eccidio avvenuto il 24 luglio del 1944. Il giorno seguente, il 25 aprile, saranno deposte le corone al Sacrario dei Caduti del cimitero urbano di San Giovanni Valdarno, sotto il loggiato di Palazzo di Arnolfo e al monumento ai caduti per la libertà ... 🔗lanazione.it

Festa della Liberazione, il corteo dell'Anpi depone due corone di fiori a Porta San Paolo a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2025 Si è conclusa con la deposizione di due corone di fiori a Porta San Paolo, la manifestazioen dell'Anpi a Roma, in occasione della Festa della Liberazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Festa della Liberazione, a San Leo proseguono gli appuntamenti dedicati alla Liberazione; Festa della Liberazione, a San Leo proseguono gli appuntamenti dedicati alla Liberazione; Festa della Liberazione ad Arezzo: 3 giorni di eventi. La Casa del Vento in piazza Sant'Agostino; Liberazione, la sindaca Bertuccioli: Giorno di pace, rinascita e coesione. 🔗Ne parlano su altre fonti

80 anni dalla Liberazione. A San Leo il libro sull'internato Spada e un corteo - In occasione dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, il Comune di San Leo promuove per il 29 aprile alle ore 11 al Teatro del Palazzo Mediceo in piazza Dante Alighieri ... 🔗newsrimini.it

Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile ogni anno - Festa della Liberazione, ripercorriamo quello che è successo 80 anni fa. Un giorno simbolico nella storia d'Italia. 🔗mam-e.it

Festa della Liberazione, blindata Porta San Paolo. Camionette a dividere comunità ebraica e palestinesi, poi corteo e slogan - Massimo il dispiegamento di forze dell'ordine nel piazzale. Dai pro-Pal il grido: «Israele assassino». Poi grande festa a Parco Shuster, applausi per il Papa ... 🔗roma.corriere.it