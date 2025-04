C’è anche lei Isola dei Famosi 2025 chi è la prima concorrente trans della storia | perché è famosa

Isola dei Famosi 2025, c'è la prima concorrente trans. Subito dopo l'ufficializzazione della squadra che guiderà la nuova edizione del reality si parla dei naufraghi che si contenderanno la vittoria finale. Veronica Gentili condurrà lo show, mentre Simona Ventura sarà l'opinionista unica e Pierpaolo Pretelli il nuovo inviato. Queste le anticipazioni di Alberto Dandolo.

Sui nomi dei concorrenti, invece, tante voci, ma l'ultima parola sarà Mediaset a darla tra pochissimo. Intanto, però, si fa sempre più insistentemente il nome di Carly Tommasini. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Modella e attivista, Carly è oggi un volto della comunità LGBT+, avendo concluso il suo percorso di transizione per vivere pienamente come donna.

Le parole di Carly sulle operazioni effettuate In un'intervista ha raccontato: "Il sentimento di dissociazione che avevo col mio corpo era così forte che l'unica sopravvivenza per me per condurre una vita normale, ordinaria, era quella di iniziare un percorso medicalizzato per vedermi a tutti gli effetti allo specchio come la donna che sentivo di essere".

