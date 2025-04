Lettera43.it - Auto sulla folla durante un festival di strada, strage a Vancouver

Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto launa festa diper il Lapu Lapu Day aorganizzato dalla comunità filippina della città canadese e intitolato a un leader della lotta anticoloniale del XVI secolo. Ancora incerto il bilancio delle vittime: secondo fonti della testata Global News sarebbero almeno otto le persone morte, tra cui un bambino, e almeno altre sei sarebbero rimaste ferite.ADMIN POST.Horrific scenes out ofas a 30yr old “known to police” drives into crowds. pic.twitter.com1gVfGPnfhC— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) April 27, 2025La polizia ha reso noto che la persona alla guida del veicolo che si è abbattutoè un 30enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, di origine asiatica, è stato arrestato.