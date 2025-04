Caccia al tesoro nella Foresta di Vallombrosa

nella Foresta di Vallombrosa dove fra un gioco e l’altro i bambini potranno trovare risposta a tante domande riguardanti. Firenzetoday.it - Caccia al tesoro nella Foresta di Vallombrosa Leggi su Firenzetoday.it Di tanto in tanto dai boschi esce una strana creatura: sarà uno gnomo o un gigante ? Buono o cattivo? Realtà o leggenda? Lo scopriremo durante questa divertente escursionedidove fra un gioco e l’altro i bambini potranno trovare risposta a tante domande riguardanti.

Su altri siti se ne discute

Caccia al tesoro nella Foresta di Vallombrosa - Di tanto in tanto dai boschi esce una strana creatura: sarà uno gnomo o un gigante ? Buono o cattivo? Realtà o leggenda? Lo scopriremo durante questa divertente escursione nella foresta di Vallombrosa dove fra un gioco e l’altro i bambini potranno trovare risposta a tante domande riguardanti... 🔗firenzetoday.it

Caccia al tesoro nella Foresta di Vallombrosa - Di tanto in tanto dai boschi esce una strana creatura: sarà uno gnomo o un gigante ? Buono o cattivo? Realtà o leggenda? Lo scopriremo durante questa divertente escursione nella foresta di Vallombrosa dove fra un gioco e l’altro i bambini potranno trovare risposta a tante domande riguardanti... 🔗firenzetoday.it

La febbre della caccia al tesoro, ecco cosa c’era nei pacchi smarriti venduti ai Gigli - Campi Bisenzio (Firenze), 3 marzo 2025 – Una fila lunga decine di metri. Questa mattina il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio è stato preso d’assalto per una iniziativa originale, almeno per la Toscana, “La vendita di pacchi smarriti”. Nel corner dell’azienda Pokajoia, leader in Francia della vendita di pacchi acquistati on line e smarriti o mai ritirati, i visitatori hanno potuto infatti scegliere, al buio, i pacchi non recapitati, ancora sigillati, ed acquistarli al costo di 2 euro ogni 100 grammi o 20 euro al chilo. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caccia al tesoro nella Foresta di Vallombrosa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vallombrosa, la foresta di Firenze: quale futuro? - Firenze 5 maggio 2023 - Anche Eugenio Giani, Presidente della Regione e Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana di Firenze parteciperanno a “Vallombrosa la foresta di Firenze. 🔗nove.firenze.it

Un festival per scoprire la Foresta di Firenze: Vallombrosa - Alla scoperta della Foresta di Firenze, quella di Vallombrosa. Nel primo fine settimana di settembre c’è Foresta Maestra, festival generativo, con iniziative ed eventi per tutti i gusti e per o ... 🔗nove.firenze.it

Caccia al tesoro a Vignate: sfida a squadre con indizi, enigmi e un misterioso bottino da ritrovare - Preparatevi a mettere alla prova logica e astuzia: tra le novità della prossima Festa della Redenzione, arriva la prima caccia al tesoro a squadre organizzata dalla Libera Associazione Genitori (LAG) ... 🔗primalamartesana.it