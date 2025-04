Difendere la Terra non i confini | la nuova protesta degli ambientalisti nel segno di papa Francesco

nuova azione per chiedere maggiore rispetto per l’ambiente. Dopo il “blitz” al Colosseo durante le celebrazioni per i funerali di papa Francesco, il gruppo Extinction Rebellion torna a colpire. Oggi, domenica 27 aprile, introno alle 10:15 del mattino, due attiviste si sono appese al ponte. Romatoday.it - "Difendere la Terra, non i confini": la nuova protesta degli ambientalisti nel segno di papa Francesco Leggi su Romatoday.it Unaazione per chiedere maggiore rispetto per l’ambiente. Dopo il “blitz” al Colosseo durante le celebrazioni per i funerali di, il gruppo Extinction Rebellion torna a colpire. Oggi, domenica 27 aprile, introno alle 10:15 del mattino, due attiviste si sono appese al ponte.

I punti da difendere per Matteo Berrettini nel ranking ATP sulla terra rossa - Inizierà con una settimana di ritardo rispetto al 2024 l’annata sulla terra battuta di Matteo Berrettini, il quale lo scorso anno conquistò tre tornei, tutti di categoria ATP 250, su questa superficie: Marrakech, che non ha difeso, Gstaad e Kitzbuhel, entrambi nella breve parentesi tra erba e cemento nordamericano di fine luglio. In totale, dunque, Matteo Berrettini dovrà difendere 750 punti sulla terra battuta: sebbene lunedì prossimo l’azzurro perderà i 250 di Marrakech, potrà scartare gli zeri di Madrid, Roma e Roland Garros, ma prima potrà guadagnare ulteriori punti per il ranking a ... 🔗oasport.it

I punti da difendere per Lorenzo Musetti nel ranking ATP sulla terra rossa - L’azzurro Lorenzo Musetti, dopo aver disputato l’ATP 250 di Buenos Aires a febbraio, tornerà a giocare sulla terra battuta direttamente nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo in cui sarà testa di serie, ma non riceverà un bye al primo turno, riservato ai primi 8 del seeding. Lo scorso anno sulla terra battuta l’italiano aveva giocato una settimana prima, ma all’Estoril fu eliminato al primo turno, invece dovrà confermare i 100 punti degli ottavi di Montecarlo 2024. 🔗oasport.it

Ammiraglio Munsch: Nato pronta a difendere ogni centimetro di terra - Bucarest, 20 feb. (askanews) – (di Cristina Giuliano) “La Nato dimostra di essere pronta ad affrontare le crisi, scoraggiare i conflitti e difendere ogni centimetro di terreno dove presta servizio: sono orgoglioso di tutti i partecipanti a Steadfast Dart 25 e sono orgoglioso dell’intera squadra di combattimento della NATO”. Così l’ammiraglio Stuart Munsch comandante delle Forze Navali degli Stati Uniti in Europa, comandante delle Forze Navali degli Stati Uniti in Africa e a capo del Comando delle Forze Congiunte Alleate a Napoli. 🔗ildenaro.it

Giornata della Terra, dire «tanto non serve» è un modo di inquinare - Anche una piccola goccia da ciascuno di noi serve per difendere l'ambiente e sottolineare che non ci arrendiamo. L'iniziativa nella Riviera del Conero e la diretta su Raiplay ... 🔗corriere.it

Reportage. Morire per difendere la Terra. La strage delle attiviste in Oaxaca - Un territorio ricco di risorse naturali e boschi pregiati, dilaniato da conflitti territoriali e politici. In questo Stato del Messico le sparizioni forzate sono iniziate nel 20 con la 49enne Claudia ... 🔗msn.com

Pichetto, 'difendere la Terra ispirandosi a Papa Francesco' - "La Giornata della Terra assume quest'anno un significato ancor più importante: la perdita di Papa Francesco ci riporta alla mente le parole illuminanti dell'Enciclica 'Laudato Sì'. (ANSA) ... 🔗msn.com