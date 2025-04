Zone rosse allontanati 4 uomini da Jesolo | spaventavano i passanti con finto kalashnikov

Gli agenti della polizia locale di Jesolo, impegnati in un servizio di controllo nell'area di Piazza Trieste, hanno allontanato quattro uomini con precedenti, di età compresa fra i 24 e i 31 anni, tutti di nazionalità italiana e residenti nel territorio regionale. Si tratta del primo.

