Dall' ex hotel Colmajer nasce il Bike & Bikers Hotel dedicato a tutti gli amanti delle due ruote

Dopo oltre otto anni di inattività, lo storico Hotel Colmajer di Ampezzo rinasce con un nuovo nome e una visione rinnovata: il "Bike & Bikers Hotel". L'inaugurazione della struttura, completamente rinnovata e dedicata a ciclisti, motociclisti e amanti delle Dolomiti friulane, si è svolta alla.

