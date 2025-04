Taekwondo New Marzial Mesagne corsara in Albania | sette medaglie

Marzial Mesagne si piazza al secondo posto nella classifica a squadre del "Top Tirana trophy - e3", importante manifestazione di Taekwondo che si è svolta in Albania. Il sodalizio dei maestri Baglivo ha partecipato con otto atleti, portando a casa sette medaglie. Oro a: Alessandro.

