Il governatore Giani ai funerali di Papa Francesco | Ha segnato la storia dell' umanità

Papa che ha segnato la storia dell’umanità e a un uomo che ha segnato l’umanità di un ruolo, quello del Pontefice, che ha avvicinato tutti, cattolici e non cattolici”. Così il presidente Eugenio Giani dopo aver partecipato sabato mattina a Roma ai. Pisatoday.it - Il governatore Giani ai funerali di Papa Francesco: "Ha segnato la storia dell'umanità" Leggi su Pisatoday.it “Oggi abbiamo reso il dovuto tributo a unche halae a un uomo che hal’di un ruolo, quello del Pontefice, che ha avvicinato tutti, cattolici e non cattolici”. Così il presidente Eugeniodopo aver partecipato sabato mattina a Roma ai.

