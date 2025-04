Triplice omicidio a Monreale dopo lite le videonews del nostro inviato

Triplice omicidio a Monreale, in provincia di Palermo, dopo una lite con sparatoria costata la vita a tre giovani. Aperta un indagine sul caso. Decine e decine di persone erano presenti sul luogo e sono state raccolte diverse testimonianze. Gli aggiornamenti dalla nostra invita Elvira Terranova — Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –, in provincia di Palermo,unacon sparatoria costata la vita a tre giovani. Aperta un indagine sul caso. Decine e decine di persone erano presenti sul luogo e sono state raccolte diverse testimonianze. Gli aggiornamenti dalla nostra invita Elvira Terranova — [email protected] (Web Info)

Altre fonti ne stanno dando notizia

Triplice omicidio a Monreale, Festa a rischio stop, Arcidiacono convoca giunta straordinaria: “La città piange” - Monreale piange la scomparsa di tre giovani vite, brutalmente interrotte da una sparatoria avvenuta nella notte. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti nel tragico evento che ha sconvolto la comunità. Andre Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. Il sindaco Alberto Arcidiacono, immediatamente informato dell’accaduto, si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Uccise il ladro dopo un furto: il vigilante arrestato con l’accusa di omicidio volontario - È stato arrestato dai carabinieri Antonio Micarelli, il vigilante che lo scorso 6 febbraio ha ucciso un ladro 24enne dopo una rapina in un appartamento in via Cassia a Roma. L’uomo è accusato di omicidio volontario. Secondo quanto emerso, sarebbero state decisive le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero convinto prima il pm e poi il gip che non si è trattato di legittima difesa. 🔗secoloditalia.it

Omicidio Diabolik, chiesto l’ergastolo per Calderon: “A Roma c’è un prima e un dopo quel delitto” - I pm hanno chiesto l'ergastolo per il killer di Fabrizio Piscitelli. Ma quali sono le motivazioni dell'omicidio? Il delitto, hanno spiegato i pm, "è una 'sanzione' che doveva essere compresa da tutti. Un delitto che costituisce uno spartiacque tra il prima e il dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Triplice omicidio a Monreale dopo lite, le videonews del nostro inviato; Triplice omicidio a Monreale dopo lite, le videonews del nostro inviato; Triplice omicidio a Monreale dopo lite, le videonews del nostro inviato; Rissa con sparatoria nella notte a Monreale, tre giovani morti e due feriti. Chi sono le vittime. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Triplice omicidio a Monreale dopo lite, le videonews del nostro inviato - (Adnkronos) – Triplice omicidio a Monreale, in provincia di Palermo, dopo una lite con sparatoria costata la vita a tre giovani. Aperta un indagine sul caso. Decine e decine di persone erano presenti ... 🔗ilfattonisseno.it

Sparatoria a Monreale, morti Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: avevano 26 e 23 anni - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo di 23 anni ... 🔗msn.com

Monreale, sparatoria davanti al locale: il bilancio si aggrava, tre morti - MONREALE – Sparatoria a Monreale nella sera, tragico il bilancio: due ragazzi hanno perso la vita e un terzo è in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Monreale stanno indagando sulla ... 🔗livesicilia.it