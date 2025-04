Venezia Milan le formazioni ufficiali | assenza importante a centrocampo

Venezia Milan con alcune scelte tecniche interessanti da parte di Di Francesco e ConceicaoAlle ore 12:30 andrà in scena Venezia Milan, match valevole per la 34esima giornata di Serie A. I lagunari rincorrono la salvezza, un obiettivo ancora alla portata poiché gli arancioneroverdi distano appena un punto da Lecce 17esimo, impegnato stasera nel difficile match contro l'Atalanta a Bergamo.Venezia Milan, le formazioni ufficiali: assenza importante a centrocampo (Lapresse) – rompipallone.itNaturalmente, anche se tra le mura, anche il Venezia non ha un incontro agevole: il Milan è reduce da un perentorio 3-0 in Coppa Italia contro l'Inter che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi in finale e di spegnere i sogni di gloria di Triplete ai cugini allenati da Simone Inzaghi.

