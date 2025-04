Parolin | Eredità Papa sia vita vissuta

11.40 "Il dolore, lo smarrimento che viviamo per la morte di Papa Francesco è come quello degli apostoli per la morte di Gesù". Così il cardinale Parolin nell' omelia per la messa in suffragio del Papa e il Giubileo degli Adolescenti. "Con voi è presente il mondo intero",ha detto ai giovani."Francesco avrebbe voluto incontrarvi.A noi tutti rivolge il suo abbraccio dal cielo".La sua Eredità "diventi vita vissuta"."Solo la misericordia spegne odio e violenza.Francesco ha ricordato che non c'è pace senza riconoscimento dell'altro", conclude.

