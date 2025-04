Roberto Saviano dice addio alla zia | “Scelse me e mio fratello come figli ma sono stato una sventura per lei”

Roberto Saviano dice addio alla zia in un post su Instagram. Con un lungo messaggio social annuncia la morte della donna che lo ha cresciuto insieme a sua madre, zia Silvana detta Lalla. "Aveva scelto me e mio fratello come figli" ha raccontato, ma "Le mie scelte le hanno causato dolore e peggiorato l’isolamento". Leggi su Fanpage.it zia in un post su Instagram. Con un lungo messaggio social annuncia la morte della donna che lo ha cresciuto insieme a sua madre, zia Silvana detta L. "Aveva scelto me e mio" ha raccontato, ma "Le mie scelte le hanno causato dolore e peggiorato l’isolamento".

Su questo argomento da altre fonti

Roberto Lipari dice addio alle scene? Al Teatro Al Massimo “L’Ultimo Spettacolo” - Dal 3 aprile Roberto Lipari torna in tour per portare in scena “L’Ultimo Spettacolo”, scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato. Il comico palermitano farà tappa nella sua città, Teatro Al Massimo, dal 28 al 30 maggio. L’assunto di questa pièce nasce da un fatto molto chiaro: si dice che... 🔗palermotoday.it

Roberto Lipari dice addio alle scene? Al Teatro Al Massimo "L'ultimo spettacolo" - Dal 3 aprile Roberto Lipari torna in tour per portare in scena “L’Ultimo Spettacolo”, scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato. Il comico palermitano farà tappa nella sua città, Teatro Al Massimo, dal 28 al 30 maggio. L’assunto di questa pièce nasce da un fatto molto chiaro: si dice che... 🔗palermotoday.it

Addio al maestro Roberto De Simone, aveva 91 anni - (Adnkronos) – Il musicista, compositore, regista e autore teatrale, musicologo e scrittore Roberto De Simone, studioso dell'espressività popolare della società preindustriale e artefice della riscoperta della musica campana del Settecento, è morto nella serata di domenica 6 aprile all'età di 91 anni nel suo appartamento nel palazzo Ruffo di Castelcicala (detto anche palazzo De Gregorio […] L'articolo Addio al maestro Roberto De Simone, aveva 91 anni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roberto Saviano dice addio alla zia: Scelse me e mio fratello come figli, ma sono stato una sventura per lei; Addio a Roberto De Simone, il maestro si è spento a 91 anni; Roberto Saviano, vince Trump? Colpa della fogna social, addio democrazia; Roberto Saviano, da giovane Omero a eroe civile: addio all’epos che lo rese famoso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roberto Saviano dice addio alla zia: “Scelse me e mio fratello come figli, ma sono stato una sventura per lei” - Roberto Saviano con un post su Instagram ha detto addio alla zia, Silvana, che lo ha cresciuto insieme alla mamma, sua sorella. "Zia Lalla non c'è più" ha scritto il giornalista e scrittore che nel ... 🔗fanpage.it

Roberto Saviano, morta la zia. L’addio: “la mia vita… è finita con te” - E’ venuta recentemente a mancare la zia di Roberto Saviano, Silvana detta Lalla. A dare la notizia della sua scomparsa è stato lo stesso scrittore con un post d’addio pubblicato poco fa sul suo profil ... 🔗msn.com

Roberto Saviano con don Mattia Ferrari, Luca Casarini e Mediterranea ai funerali di Papa Francesco: il suo messaggio - CITTÀ DEL VATICANO. «Insieme a salutare Francesco, insieme a portare gratitudine per la sua costante lotta contro le menzogne sui migranti, contro le bugie sulle navi delle Ong. Luce di misericordia e ... 🔗msn.com