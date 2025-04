Vecchi elettrodomestici e mobili scaricati in un capannone in disuso | fermati in quattro autocarro sequestrato

quattro, con un camion carico di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), mobili e suppellettili, provenienti da un appartamento in città precedentemente svuotato, si trovavano all'interno di un capannone in disuso nella zona industriale di Bari, in cui avevano in parte. Baritoday.it - Vecchi elettrodomestici e mobili scaricati in un capannone in disuso: fermati in quattro, autocarro sequestrato Leggi su Baritoday.it In, con un camion carico di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche),e suppellettili, provenienti da un appartamento in città precedentemente svuotato, si trovavano all'interno di uninnella zona industriale di Bari, in cui avevano in parte.

Bonus per mobili e grandi elettrodomestici Così è possibile risparmiare fino al 50% - Secondo le disposizioni vigenti, è ancora possibile beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. I beni, ovviamente, devono rispettare specifici requisiti energetici: i forni, ad esempio, devono essere di classe non inferiore ad A, mentre lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie devono appartenere almeno alla classe E, per frigoriferi e congelatori è richiesta la classe minima F. 🔗quotidiano.net

