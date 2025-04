Napoli anche Tel del Bayern nella lista di Manna come sostituto di Kvara?

Napoli ha passato il mercato di gennaio a trovare un sostituto di Kvara. L’attaccante azzurro è ormai partito da mesi e Giovanni Manna ha lavorato per assicurare ad Antonio Conte un nuovo talento che possa prendere il posto del georgiano. I nomi di Garnacho ed Adeyemi sono stati in cima alla lista ma alla .L'articolo Napoli, anche Tel del Bayern nella lista di Manna come sostituto di Kvara? Leggi su Dailynews24.it La SSCha passato il mercato di gennaio a trovare undi. L’attaccante azzurro è ormai partito da mesi e Giovanniha lavorato per assicurare ad Antonio Conte un nuovo talento che possa prendere il posto del georgiano. I nomi di Garnacho ed Adeyemi sono stati in cima allama alla .L'articoloTel deldidi

Le notizie più recenti da fonti esterne

La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli - La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli Nel dibattito cervellotico sul campionato del Napoli per avere una cifra del lavoro di Conte bisogna vedere Bayern-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per la vittoria della Champions. Grazie all’andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì “a dare fastidio”. 🔗ilnapolista.it

Inzaghi e il compleanno amaro: «Alla sua festa brindano Napoli e Bayern Monaco» - di RedazioneInzaghi festeggia un compleanno amaro dopo Parma Inter: il tecnico nerazzurro deluso dopo il Tardini Il compleanno di Inzaghi, il 49esimo, si è rivelato piuttosto amaro visto che la sua Inter ha frenato a Parma. COMPLEANNO AMARO – «Candeline spente e flut in pezzi per il compleanno di Simeone Inzaghi. Le prime ore dei suoi 49 anni non sono state proprio esaltanti. Brinderanno invece Bayern e Napoli. 🔗internews24.com

Bayern Monaco Inter, nuovo ko per Kompany: ecco la lista di tutti gli assenti, da non credere! - di RedazioneBayern Monaco Inter, nuovo infortunio per Kompany, ecco qui la lista di tutti gli assenti dei tedeschi contro i nerazzurri, elenco da non credere Saltando per ostacolare il rinvio del portiere Jamal Musiala ha sentito una fitta tra la coscia e il ginocchio sinistro. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sull’ultimo infortunio in casa Bayern Monaco. Si è seduto a terra mentre l’azione continuava; Michael Olise ha anche colpito un legno, ma poi quando si è fermato il gioco, Musiala al 54’ è stato portato fuori sorretto dai fisioterapisti; faticava addirittura a ... 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Gazzetta - Mathys Tel nell'elenco di Manna! Il Bayern Monaco chiede 50 milioni; Calciomercato, i migliori giocatori in scadenza a giugno 2025; Mathys Tel rifiuta una squadra: affare saltato. Foto; Sul Bayern si abbattono gli occhi secchi di Inzaghi: dieci infortunati, anche Musiala, forse Harry Kane. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Matteo Moretto:”Il Napoli su Frattesi, Bonny o Lucca ma c’è anche un altro nome in lista”. - Il Napoli sta cercando un attaccante, una prima punta. Ha inserito Hojlund all’interno di questa lunga lista di attaccanti che sono monitorati, ma Hojlund non è una prima scelta, non è una priorità ... 🔗100x100napoli.it

Kim, addio al Bayern: la destinazione dell’ex Napoli – Romano - Il difensore coreano ex Napoli, dopo due stagioni non all’altezza in Bundesliga, saluterà il Bayern Monaco. La notizia la riporta Fabrizio Romano che spiega come sia possibile vedere la separazione di ... 🔗calcionow.it

Kim non è quello di Napoli: critiche in Germania dopo Inter-Bayern - L'ex difensore del Napoli, rivelazione nell'anno dello scudetto con Spalletti, arrivato per appena 20 milioni dal Fenerbahce per sostituire Koulibaly, non è riuscito più a ripetersi al Bayern ... 🔗tuttonapoli.net