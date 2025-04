Folla a Santa Maria Maggiore | centinaia di persone in coda per visitare la tomba di papa Francesco

Santa Maria Maggiore. La fila per visitare la tomba di papa Francesco, nella basilica in cui ha voluto essere sepolto, si sono formate già dalla mattina presto, con centinaia di persone in attesa di omaggiare il pontefice.Fedeli in coda per visitare la. Romatoday.it - Folla a Santa Maria Maggiore: centinaia di persone in coda per visitare la tomba di papa Francesco Leggi su Romatoday.it Il pellegrinaggio di fedeli si sposta a. La fila perladi, nella basilica in cui ha voluto essere sepolto, si sono formate già dalla mattina presto, condiin attesa di omaggiare il pontefice.Fedeli inperla.

Già in migliaia a piazza santa Maria Maggiore. Folla davanti al maxischermo - Già migliaia di persone si sono radunate nell'area della basilica di Santa Maria Maggiore, in attesa dell'arrivo del feretro di Papa Francesco, che, dopo le esequie, sarà tumulato. I fedeli hanno iniziato a mettersi in fila ai varchi fin dalle prime luci dell'alba. Nella piazza è stato allestito...

Il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore. Accolto tra gli applausi della folla - AGI - È arrivata a Santa Maria Maggiore la papa-mobile che ha portato la bara di Papa Francesco dalla basilica di San Pietro. Sul sagrato della basilica mariana ad accogliere per l'ultimo saluto Francesco, un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti. Migliaia di persone si sono riversate lungo il tragitto del feretro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, dal Vaticano fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove il pontefice sarà sepolto.

Ali di folla lungo il corteo per Francesco. Ora il feretro è a Santa Maria Maggiore - In piazza prima fila Trump, Zelensky, Macron e Mattarella. Migliaia di fedeli lungo le strade del corteo che l'ha condotto alla sepoltura

Folla per visitare la tomba del Papa a Santa Maria Maggiore. La diretta - Moltissime persone si sono messe in fila dalle prime ore del mattino per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco ...

Folla di fedeli a Santa Maria Maggiore per l'omaggio al Papa - Sono centinaia i fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco che qui ieri è stato sepolto. La basilica ha aperto alle 7. Ci sono famiglie, gruppi di ...

Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: folla davanti alla tomba, le ultime sul Conclave e il nuovo Pontefice - La diretta della giornata di domenica 27 aprile, primo giorno in cui è visitabile la tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore dopo i funerali.