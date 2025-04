Rüdiger lancia il ghiaccio addosso all’arbitro finisce in corrida tra Barcellona e Real Madrid tre espulsi

Quando l'arbitro De Burgos Bengoetxea ha fischiato una presunta di Mbappé a Garcia, a pochi secondi dalla fine, la panchina del Real Madrid è saltata come un trampolino di lancio. Non hanno capito la decisione arbitrale. Che prima ha dato il vantaggio e poi penalizzando il Madrid. Lucas Vázquez, Vinicius Jr.e molti altri calciatori si sono alzati dalla panchina e sono entrati in campo per protestare. Quello che lo ha fatto con più intensità e temerarietà è stato Antonio Rüdiger. Il centravanti tedesco, sostituito durante i tempi supplementari, ha dovuto essere afferrato da quattro persone per tenerlo lontano da De Burgos Bengoetxea.

