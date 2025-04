Nei nuovi barattoli di Nutella c' è anche la Liguria

anche un'alba della Liguria sui nuovi barattoli della Nutella. Per la nuova serie 'limited edition' che punta a pruomovere le bellezze dell'Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati, è stata scelta Riomaggiore, una delle Cinque.

