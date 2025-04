LIVE Italia-Giappone 2-0 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | Ierullo firma il raddoppio azzurro

9.20 Fino ad ora l'Italia ha tirato di più (6-2). Gli azzurri stanno faticando nei face-offs: degli 8 ingaggi disputati sei sono stati vinti dai nipponici.10.30 Sale la pressione del Giappone, che allunga la propria difesa provando a rallentare l'azione dell'Italia.12.27 Gooooooooooooooool!! Grandissimo lavoro di Saracino che recupera il disco alle spalle della porta e serve al centro Ierullo, il quale non sbaglia da pochi passi. Italia-Giappone 2-0.12.45 Gioco interrotto per consentire il power break.13.32 Continua ad attaccare l'Italia, che sta controllando il gioco in queste prime fasi di partita. Fino ad ora gli azzurri hanno però concesso qualcosa in contropiede.15.11 Grande difesa dell'Italia che resiste prima al contropiede Giapponese e poi alla mischia creata davanti a Fadani15.

