Liegi-Bastogne-Liegi 2025 oggi | dove vederla in diretta tv e in streaming

oggi, domenica 27 aprile, si corre la Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima gara del Trittico delle Ardenne. Ci si aspetta una grande sfida tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), vincitore nel 2021 e nel 2024 e Remco Evenepoel (Soudal. Today.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2025 oggi: dove vederla in diretta tv e in streaming Leggi su Today.it Appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo., domenica 27 aprile, si corre la, l’ultima gara del Trittico delle Ardenne. Ci si aspetta una grande sfida tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), vincitore nel 2021 e nel 2024 e Remco Evenepoel (Soudal.

