mettersi in regola con il permesso per Parcheggiare nelle zone a controllo sosta (Zcs) di residenza. Entro il 30 aprile, termine ultimo indicato dal Comune, i possessori di un veicolo dovranno registrare la targa della propria auto nell’area riservata. Firenzetoday.it - Parcheggi per residenti, pochi giorni per mettersi in regola. Poi le multe Leggi su Firenzetoday.it Manca meno di una settimana perincon il permesso perare nelle zone a controllo sosta (Zcs) di residenza. Entro il 30 aprile, termine ultimo indicato dal Comune, i possessori di un veicolo dovranno registrare la targa della propria auto nell’area riservata.

Parcheggi per residenti e non, arriva il nuovo sistema. Se non sei registrato prendi la multa; Parcheggi introvabili e rifiuti abbandonati a Macerata: lo sfogo dei residenti (che vanno dal sindaco); "Abitare in centro non è una colpa": la protesta dei residenti contro malamovida e assenza di parcheggi; Faenza, parcheggi al collasso. I residenti: «Un terno al lotto e pochi controlli».

Parcheggi e nuove regole, ultimi giorni di tolleranza - LE NOVITA' Lo scorso venerdì a Latina è entrato in vigore il nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento, approvato tramite delibera del consiglio ... 🔗ilmessaggero.it

Smart parking. Il chiarimento di Atm per i residenti: l’auto non va spostata ogni tre giorni - Il via martedì e subito i primi disagi, soprattutto per i residenti. Lo “smart parking” cambia il modo di parcheggiare nelle strisce blu in centro città ma Atm ha assicurato che, in un primo periodo, ... 🔗msn.com

Zcs Firenze, cambia tutto: ultimi giorni per registrare la targa. Ecco come fare - Dal primo maggio addio al libretto sul cruscotto: controlli digitali, scan car e multe automatiche per chi non è in regola. Sas invita i residenti a registrarsi online entro il 30 aprile. 🔗msn.com