Urtato da una macchina in sella al suo scooter 82enne ferito e portato in ospedale

scooter ha richiesto, nella tarda serata di ieri nei pressi di piazza Rosselli, l’intervento del personale sanitario. Stando a una prima ricostruzione, un 82enne in sella al mezzo a due ruote sarebbe stato Urtato da una vettura proveniente da un parcheggio. Anconatoday.it - Urtato da una macchina in sella al suo scooter, 82enne ferito e portato in ospedale Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Uno scontro tra un’auto e unoha richiesto, nella tarda serata di ieri nei pressi di piazza Rosselli, l’intervento del personale sanitario. Stando a una prima ricostruzione, uninal mezzo a due ruote sarebbe statoda una vettura proveniente da un parcheggio.

