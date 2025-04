Ancora folla di fedeli a San Pietro

Pietro Parolin, già segretario di Stato, ha presieduto stamane alle 10:30 in piazza San Pietro la seconda messa dei 'novendiali' in suffragio di papa Francesco.La piazza è affollata anche perché coincide con il Giubileo degli adolescenti, uno degli eventi giubilari più attesi di. Today.it - Ancora folla di fedeli a San Pietro Leggi su Today.it Il cardinaleParolin, già segretario di Stato, ha presieduto stamane alle 10:30 in piazza Sanla seconda messa dei 'novendiali' in suffragio di papa Francesco.La piazza è afta anche perché coincide con il Giubileo degli adolescenti, uno degli eventi giubilari più attesi di.

L'ultimo saluto del mondo a Papa Francesco: folla di fedeli in Piazza San Pietro per i funerali | Anche Zelensky a Roma - Al lavoro circa 4mila tra donne e uomini delle forze di polizia, oltre ai 4mila volontari della Protezione civile. Il Pontefice compirà il suo ultimo "viaggio" terreno a bordo di una papamobile che aveva utilizzato in un viaggio in Oriente 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa esposto in San Pietro: immensa folla di fedeli. Meloni: il ricordo a Camere riunite - Folla di fedeli in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali del 26 aprile. Prima di mezzoiorno di oggi, 23 aprile 2025, è iniziato l'afflusso. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana L'articolo Papa esposto in San Pietro: immensa folla di fedeli. 🔗.com

La folla dei fedeli in Piazza San Pietro - ROMA (ITALPRESS) – In Piazza San Pietro e nelle strade limitrofe i fedeli ascoltano la cerimonia in occasione dei funerali di Papa Francesco. xb1/pc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

San Pietro, folla e file in piazza per il Giubileo degli adolescenti - Grande folla e file in piazza San Pietro e via della Conciliazione nella giornata conclusiva del Giubileo degli Adolescenti. Le prime stime parlano di almeno 100 mila presenze, nella zona del Vaticano ... 🔗msn.com

I preparativi, la folla e la piazza vuota: timelapse di San Pietro il giorno del funerale del papa - Almeno 400mila persone hanno assistito ai funerali di papa Francesco, da Piazza San Pietro o lungo il percorso dal Vaticano a Santa Maria Maggiore. Nel timelapse, i preparativi della notte, l'afflusso ... 🔗repubblica.it

L'ultimo saluto del mondo a Papa Francesco: folla di fedeli in Piazza San Pietro per i funerali | Anche Zelensky a Roma - Tutto pronto per i funerali solenni del Papa Francesco alle 10. A presiedere la cerimonia è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. I concelebranti sono 980, fra cardin ... 🔗msn.com