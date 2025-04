I braccianti agricoli scendono in piazza | Battaglia per la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

dignità e i diritti delle braccianti e dei braccianti agricoli della Tuscia”. Ad organizzarla sono i sindacati delle operaie e degli operai agricoli Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Lega comunale di Viterbo. Appuntamento sabato 3 maggio alle ore 17,30 in piazza Dante a. Viterbotoday.it - I braccianti agricoli scendono in piazza: "Battaglia per la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" Leggi su Viterbotoday.it “Una grande manifestazione per lae ie deidella Tuscia”. Ad organizzarla sono i sindacatioperaie e degli operaiFlai Cgil, Fai Cisl e Uila Lega comunale di Viterbo. Appuntamento sabato 3 maggio alle ore 17,30 inDante a.

Approfondimenti da altre fonti

Emergenza sicurezza, a Mirafiori i residenti scendono in piazza: "C'è troppo degrado" - I cittadini di Mirafiori nord questa mattina – sabato 15 marzo 2025 – sono scesi in piazza per manifestare denunciare il degrado che opprime il territorio sul quale vivono. I residenti della zona di via Sanremo si sono riuniti in un comitato e hanno deciso, nonostante la pioggia, di sfilare in... 🔗torinotoday.it

Gurit di Volpiano, i lavoratori licenziati scendono in piazza: "L'azienda si sposta in Cina per fare più profitto" - Si sono trovati dall’oggi al domani senza un lavoro. Sono i lavoratori della Gurit di Volpiano, azienda che nelle settimane passate ha annunciato la decisione di licenziare 56 dei 64 dipendenti. Una doccia fredda di cui questa mattina – lunedì 10 febbraio 2025 – i sindacati hanno discusso con i... 🔗torinotoday.it

Latitante 38enne si confondeva tra i braccianti agricoli in Sicilia, catturato: i dettagli dell'operazione - A Catania, un cittadino romeno è stato arrestato per mandato europeo. Era ricercato per rapina e traffico di stupefacenti. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I braccianti agricoli scendono in piazza: Battaglia per la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; Satnam Singh, per non far sì che nel Paese degli schiavi tutto resti come prima; Lavoratori agricoli in piazza, prima essenziali poi dimenticati; Oppio ai braccianti per sopportare la fatica: cinque arresti ad Ardea. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Aggredisce e ferisce due braccianti agricoli con un coltello, arrestato un 25enne - Aggredisce due braccianti agricoli con un coltello sul posto di lavoro, per questo la Polizia di Stato ha arrestato un cttadino indiano di 25 anni, ritenuto responsabile dell’agguato ai danni di due ... 🔗latinaoggi.eu

Due braccianti accoltellati da un collega in una azienda agricola - Violenza in un'azienda agricola di Terracina, dove due braccianti sono stati accoltellati al culmine di una discussione. Gli agenti hanno arrestato un 25enne, di nazionalità indiana, ritenuto ... 🔗rainews.it

Rissa tra braccianti agricoli, ai domiciliari l'uomo che accoltellò uno dei rivali - È agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un bracciante agricolo di Lucinasco di origine albanesi che a gennaio aveva accoltellato più volte un altro lavoratore in una rissa ... 🔗primocanale.it