Stefano Riga ha un malore mentre cammina per strada si accascia sulla panchina della gelateria e muore a 65enne davanti ai passanti

Stefano Riga, residente nel Veneziano, è morto improvvisamente davanti alla gelateria Fantasy per un. Ilgazzettino.it - Stefano Riga ha un malore mentre cammina per strada, si accascia sulla panchina della gelateria e muore a 65enne davanti ai passanti Leggi su Ilgazzettino.it TREVISO - Tragedia questa mattina in via Noalese. Un uomo di 65 anni,, residente nel Veneziano, è morto improvvisamenteallaFantasy per un.

