Incidente in centro | investito pedone portato via in ambulanza FOTO

Firenzetoday.it - Incidente in centro: investito pedone, portato via in ambulanza / FOTO Leggi su Firenzetoday.it Attimi di paura ieri pomeriggio, venerdì 25 aprile, in piazza dell'Unità, proprio di fronte all'omonima fermata della tramvia. Una persona, risultata poi essere un 25enne fiorentino, sarebbe stata urtata da un'auto in transito verso la stazione, un taxi.Il 25enne, secondo quanto al momento.

Incidente sulla Napoleona, pedone investito mentre attraversa: è grave - Ancora un grave incidente sulla Napoleona a Como, ieri sera 26 febbraio intorno alle 20.21. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo di 61 anni che stava attraversando sarebbe stato travolto da un'auto. I soccorsi sono partiti, come riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza... 🔗quicomo.it

Reggio: pedone investito in centro, trasportato d’urgenza al GOM - Momenti di apprensione questa mattina in centro a Reggio Calabria, dove un pedone è stato investito da un’auto. L’impatto si è verificato all’incrocio tra via Romeo e via del Torrione. Alla guida dell ... 🔗citynow.it

Reggio, pedone investito in centro: 75enne muore in ospedale - Un pedone (una donna di 75 anni), ha riportato gravi lesioni ed è deceduta poche ore dopo presso il G.O.M. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta lavorando alla ricostruzione delle dinamica ... 🔗citynow.it

Incidente mortale a Roma: pedone travolto da un’auto sulla via Trionfale. È deceduto sul colpo - Un 47enne è stato falciato nella notte all’altezza del civico 8.745 da una Lancia Y. Alla guida della vettura un 19enne. Attesi i risultati del tossicologico e dell’alcoltest ... 🔗quotidiano.net