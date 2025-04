LIVE Italia-Giappone 1-0 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | Purdeller porta subito avanti gli azzurri

DIRETTA LIVE15.26 Disco trattenuto dal portiere Giapponese dopo la conclusione dalla distanza di Pietroniro16.06 Tiro dalla distanza di Zanatta. Il disco sbatte contro un avversario, che per un attimo prova a ripartire prima di venire chiuso dalla difesa Italiana.16.36 Fuorigioco fischiato all’Italia a causa di un’infrazione di Larkin.17.35 Goooooooooooool. Tiro dalla distanza di Pietroniro, il disco rimane vagante nei pressi della porta Giapponese. Tommy Purdeller è il più lesto ad arrivare e porta avanti gli azzurri. Italia-Giappone 1-0.17.44 Buona occasione per l’Italia che trova una conclusione dalla linea blu, parata dall’estremo difensore Giapponese.19.16 subito una sanzione per Riku Ishida per hooking. Power play per l’Italia19.30 Conclusione dalla distanza per il Giappone che viene murata dalla difesa Italiana. Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-0, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: Purdeller porta subito avanti gli azzurri Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Disco trattenuto dal portierese dopo la conclusione dalla distanza di Pietroniro16.06 Tiro dalla distanza di Zanatta. Il disco sbatte contro un avversario, che per un attimo prova a ripartire prima di venire chiuso dalla difesana.16.36 Fuorigioco fischiato all’a causa di un’infrazione di Larkin.17.35 Goooooooooooool. Tiro dalla distanza di Pietroniro, il disco rimane vagante nei pressi dellase. Tommyè il più lesto ad arrivare egli1-0.17.44 Buona occasione per l’che trova una conclusione dalla linea blu, parata dall’estremo difensorese.19.16una sanzione per Riku Ishida per hooking. Power play per l’19.30 Conclusione dalla distanza per ilche viene murata dalla difesana.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: il Re Klæbo vince ancora! Tripletta norvegese e grande Italia. Che spettacolo a Trondheim! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie di averci seguito amici di OA Sport, vi abbiamo raccontato una gara per la quale ‘vale la pena vivere’. A domani per la Team Sprint, dove tornerà in gioco anche l’Italia per un’altra medaglia ai Mondiali di Sci di Fondo! 14:12 E quindi, nessuno ha mai vinto sei medaglie d’oro ai Mondiali. Northug e Klaebo stesso ne hanno vinte 5. Nella giornata di domani il fenomeno locale si metterà al collo le medaglia d’oro nella team sprint TC, dove l’Italia si gioca chance importanti. 🔗oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: solido Memola, resta in top 10! Guignard/Fabbri quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.59: Questa la classifica quando mancano gli atleti del primo gruppo: 1 Adam SIAO HIM FA (FRA) 275.48 2 Junhwan CHA (KOR) 265.74 3 Jason BROWN (USA) 265.40 4 Nikolaj MEMOLA (ITA) 255.13 5 Deniss VASILJEVS (LAT) 252.26 6 Lukas BRITSCHGI (SUI) 244.19 7 Daniel GRASSL (ITA) 242.31 8 Roman SADOVSKY (CAN) 240.38 9 Vladimir LITVINTSEV (AZE) 233.31 10 Adam HAGARA (SVK) 232. 🔗oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri giù dal podio per un soffio! Memola da top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.07: Quadruplo Lutz, Quadruplo Toeloop, Quadruplo Salchow + Triplo Toeloop, Triplo Axel 2.04: Ad aprire l’ultimo gruppo c’è il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 22 anni fa, si allena a Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz, Sergei Dudakov, sesto dopo il programma corto. E’ stato 28mo all’Europeo 2022 a Tallinn alla sua prima partecipazione alla rassegna continentale, nel 2023 fu settimo agli Europei di Espoo e 29mo ai Mondiali di Saitama, lo scorso anno a Kaunas è stato ancora settimo e ai Mondiali di Montreal 13mo. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Italia alle Billie Jean King Cup Finals 2024: quando gioca contro il Giappone, dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; L'Italia vince la VNL 2024! Rivivi il LIVE-Blog della finale; Pazzesca Italia, vince in rimonta 3-2 sul Giappone e va in semifinale; Volley, Italia-Giappone 3-2: azzurri in semifinale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Giappone, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, incontro ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Finlandia 10-3, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner sono tornati! - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 15:42 Constantini e Mosaner, al ri ... 🔗informazione.it