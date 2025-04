Dopo WrestleMania Charlotte Flair pensa a un nuovo inizio | È il momento di mostrare la mia vera me

Charlotte Flair e Andrade si sono sposati nel 2022. Tuttavia, la loro relazione è giunta al termine con il divorzio, ufficializzato nell'ottobre 2024. Ora che Flair ha finalmente parlato apertamente di questa separazione, sembra che abbia intenzione di apportare un cambiamento significativo al suo personaggio in WWE.Charlotte Flair ha recentemente parlato con PEOPLE di come si sente Dopo essersi aperta riguardo alla fine del matrimonio. A 39 anni, ha detto di sentirsi un po' esposta, ma in senso positivo, affermando che è come se si fosse tolto un peso dalle spalle:"Mi sono sentita un po' esposta, come se un peso si fosse sollevato dalle mie spalle. 'Charlotte' doveva sempre essere perfetta e impeccabile, e la gente non riusciva a separare il personaggio dalla persona che sono nella vita reale.

