Aspiranti inseriti con riserva in prima fascia GPS | devono presentare una nuova domanda entro il 29 aprile? Pillole di QuestionTime

aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato fornito un chiarimento importante per coloro che risultano già inseriti nella prima fascia delle GPS con riserva. Il tema affrontato ha riguardato la necessità o meno di presentare una nuova domanda nel caso in cui non vi siano modifiche rispetto all’inserimento precedente.L'articolo Aspiranti inseriti con riserva in prima fascia GPS: devono presentare una nuova domanda entro il 29 aprile? Pillole di QuestionTime . Leggi su Orizzontescuola.it Nel question time del 222025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato fornito un chiarimento importante per coloro che risultano giànelladelle GPS con. Il tema affrontato ha riguardato la necessità o meno diunanel caso in cui non vi siano modifiche rispetto all’inserimento precedente.L'articoloconinGPS:unail 29di

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meghan Markle mette in ombra il marito Harry d’Inghilterra: la prima uscita insieme dopo mesi riserva molte sorprese - Al Time 100 Summit di New York, Meghan Markle è apparsa al centro della scena, lasciando al Principe Harry un ruolo secondario — una “riserva”, come suggerito da un’esperta di linguaggio del corpo. L’evento ha fornito numerosi indizi che alimentano le voci su una dinamica di coppia in cui l’ex attrice sembrerebbe guidare, mentre il duca segue. Meghan, fasciata in un blazer di seta e lino firmato Ralph Lauren da 1. 🔗panorama.it

Docente già inserito in prima fascia GPS con riserva per titolo estero può inserirsi nell’elenco aggiuntivo 2025 con TFA sostegno IX ciclo - Nel question time del 15 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’ANIEF, è stata discussa una questione importante relativa alla posizione in graduatoria per i docenti in possesso di più titoli di specializzazione sul sostegno. Un focus particolare è stato posto sul rapporto tra il titolo di specializzazione conseguito all'estero e il TFA sostegno IX ciclo. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2025/26, aspiranti inseriti in seconda fascia devono “fare qualcosa” entro il 29 aprile? - La domanda per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia riguarda esclusivamente i candidati che entro il 29 aprile o con riserva di conseguimento entro il 30 giugno conseguono un titolo di abilitazione per la classe di concorso o il titolo di specializzazione sostegno o entrambi. L'articolo Graduatorie GPS 2025/26, aspiranti inseriti in seconda fascia devono “fare qualcosa” entro il 29 aprile? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Aspiranti inseriti con riserva in prima fascia GPS: devono presentare una nuova domanda entro il 29 aprile? Pillole di QuestionTime; Perché nell'elenco aggiuntivo GPS gli aspiranti hanno un punteggio minore rispetto alla seconda fascia? CHIARIMENTI; Elenchi aggiuntivi GPS I fascia: domande dal 14 al 29 aprile; iscrizione con riserva per titoli conseguiti entro il 30 giugno [Decreto]; Graduatorie GPS 2025/26, aspiranti inseriti in seconda fascia devono fare qualcosa entro il 29 aprile?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Come si scioglie la riserva nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2025? Pillole di Question Time - Nel question time del 23 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

Scuola, elenco aggiuntivo prima fascia Gps 2025: chi può fare domanda per ottenere una supplenza - Al via le domande per inserirsi nell'elenco aggiuntivo delle Graduatorie provinciali per le supplenze per ottenere un incarico dalla prima fascia nell'anno scolastico 2025/2026. 🔗money.it

Graduatorie GPS 2025/26, aspiranti inseriti in seconda fascia devono “fare qualcosa” entro il 29 aprile? - La domanda per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia riguarda esclusivamente i candidati che entro il 29 aprile ... 🔗orizzontescuola.it